Aspecto y carácter de las guerras de la nueva era

" Las guerras de nuestros días se libran, por tanto, en un contexto de paz formal, pero esta paz se vuelve cada vez más fantasmal y condicional (...) La guerra y la paz coexisten en un mismo lugar y al mismo tiempo. Las partes luchan y negocian entre sí al mismo tiempo". "La guerra, sin embargo, sigue siendo compañera de la humanidad. Tras ochenta años de paz entre las grandes potencias, que se iniciaron tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, ha vuelto a comenzar la era de las grandes guerras. Su carácter, sin embargo, difiere (...)"