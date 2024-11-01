edición general
26 meneos
90 clics

ASOMA: la "asociación de mayores" que funciona como tapadera de Revuelta y la conexión cántabra con VOX

ASOMA, tapadera de Revuelta , está vinculada a dos cargos del Comité Ejecutivo Provincial de Vox en Cantabria y nació como un órgano de captación del partido enfocado hacia las personas mayores

| etiquetas: asoma , vox , revuelta , mayores
21 5 0 K 419 actualidad
1 comentarios
21 5 0 K 419 actualidad
Supercinexin #1 Supercinexin
Menuda red de chiringuitos fascistas se han montado con dineros de todos.
0 K 20

menéame