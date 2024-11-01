Una asociación de vecinos culpa al "turismo masivo" del accidente en el funicular en Lisboa

Fabiana Pavel, presidenta de la asociación de vecinos de Bairro Alto, ha asegurado, en declaraciones a la radiotelevisión británica BBC, que el funicular se usa de una forma inapropiada: antes los vecinos hacían uso constante de él, pero desde que se ha convertido en una acción turística es imposible utilizarlo. Portugal en su conjunto y Lisboa lidian con los efectos del turismo masivo, como numerosas localidades españolas. Entre 2014 y 2024 el precio de la vivienda ha crecido un 176%, generando una profunda tensión social con cada vez más duda