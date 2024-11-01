edición general
Una asociación de vecinos culpa al "turismo masivo" del accidente en el funicular en Lisboa

Fabiana Pavel, presidenta de la asociación de vecinos de Bairro Alto, ha asegurado, en declaraciones a la radiotelevisión británica BBC, que el funicular se usa de una forma inapropiada: antes los vecinos hacían uso constante de él, pero desde que se ha convertido en una acción turística es imposible utilizarlo. Portugal en su conjunto y Lisboa lidian con los efectos del turismo masivo, como numerosas localidades españolas. Entre 2014 y 2024 el precio de la vivienda ha crecido un 176%, generando una profunda tensión social con cada vez más duda

Pero eso no es culpa del turismo. Es culpa de la ley que deja usarlo.
