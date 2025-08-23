Una asociación denuncia que en Alcalá de Henares se incita a los menores de edad a participar en la feria taurina

La asociación Alcalá Antitaurina ha denunciado a través de la Fundación Franz Weber que el consistorio que dirigen PP y VOX en coalición promueve la participación de los menores de edad en este tipo de eventos con entradas gratuitas para niños de entre cero y seis años, y con un descuento del 15% para los de siete hasta 14, a pesar de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de que se prohíba la participación de menores de edad en estos eventos.