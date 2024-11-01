edición general
ASMR con bolitas de plástico  

ASMR creado con el sonido que hacen las burbujas de los plásticos cuando explotan.

#1 gorgos
el asmr es un engaño
Pertinax #2 Pertinax
#1 ¡Pero si es gratis!
#3 gorgos *
#2 pero no sirve para nada. A mi me relaja más ver obreros trabajando.
Pertinax #4 Pertinax
#3 Tampoco una gallarda sirve para nada, salvo para dar gusrirrinín, como el ASMR.
