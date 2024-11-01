·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8945
clics
Esta galería te muestra las verdaderas caras del fascismo
3230
clics
Cuando las sentencias se escriben antes del juicio
2911
clics
Sergio Gutiérrez, especialista en el sector inmobiliario: “Se acabó alquilar habitaciones en 2026”
3446
clics
Idealista se está llenando de imágenes de casas a la venta hechas con IA. Y cada vez es más difícil identificarlas
2738
clics
Max Blumenthal borra la sonrisa del rostro de un cargo oficial estadounidense en el Show de Piers Morgan (inglés)
más votadas
404
La UCO admite que no ha investigado al novio de Ayuso, pero culpa a la lentitud en la Justicia
524
Miles de personas piden justicia para las 7.291 víctimas en las residencias de Madrid durante la pandemia y el cambio de modelo
425
Jimmy Kimmel, después de que Trump pida su despido: "Voy a tomar prestada tu frase: cállate, cerdito"
320
LaLiga ha bloqueado la web de Cáritas entre rumores y polémica alrededor de Javier Tebas
222
Cuando las sentencias se escriben antes del juicio
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
1
meneos
44
clics
ASMR con bolitas de plástico
ASMR creado con el sonido que hacen las burbujas de los plásticos cuando explotan.
|
etiquetas
:
asmr
,
plástico
,
burbujas
,
bolitas
1
0
2
K
7
ocio
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
0
2
K
7
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
gorgos
el asmr es un engaño
1
K
29
#2
Pertinax
#1
¡Pero si es gratis!
0
K
11
#3
gorgos
*
#2
pero no sirve para nada. A mi me relaja más ver obreros trabajando.
0
K
16
#4
Pertinax
#3
Tampoco una gallarda sirve para nada, salvo para dar gusrirrinín, como el ASMR.
0
K
11
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente