La ASML china: Instan al Gobierno de China a su creación

Hoy conocemos que los principales directivos del sector de semiconductores en China han lanzado un mensaje bastante claro al Gobierno: si China quiere romper el cuello de botella que supone acceder a la litografía avanzada, necesita crear su propia ASML. En concreto, los directivos instan a modificar los planes actuales. Es decir, pasar de esfuerzos dispersos a una ofensiva coordinada a escala nacional para construir algo equivalente a “la ASML china”. La petición llega en un momento en el que Pekín refuerza su agenda de autosuficiencia tecnoló