La asistencia humana de los Waymo desde el extranjero no era un secreto, Pero ¿es segura? (ENG)

Un sorprendente número de noticias recientemente relacionadas con el testimonio de Waymo, Tesla y otros ante el Senado esta semana expresaron su conmoción por la “revelación” de que los automóviles Waymo a veces piden ayuda a los operadores de asistencia remota humana, y que muchos de estos están fuera de los Estados Unidos. Su existencia no era ningún secreto, pero no se tenía mucho conocimiento de los detalles. Resulta que Waymo tiene alrededor de un operador de asistencia remota por cada 40 vehículos.

9 comentarios
#7
#4 xD xD xD Yo es que lo de volar sobre 50.000 litros de queroseno me da un yuyu considerable, prefiero al payo conmigo, si nos matamos nos matamos los dos.
#1
Me parece una excelente noticia que sólo tengan un asistente humano por cada 40 vehículos. Una cifra que seguramente se reducirá progresivamente.
#2
#1 Si, es fantastico que tu vida este en manos de un tio en Bangladesh que tiene a su cargo otros 39 vehiculos. El futuro.

Sera el mismo tipo que ademas te cobra en la tienda con IA de Amazon.
#4
#2 Si es para control remoto, lo importante es que sea un as del joystick, no donde esté.. Tú no montes y ya está.. Cada uno tenemos nuestras fobias..
#8
#1 Sí, excelente noticia, vendían conducción autónoma pero en verdad tienen a indios controlando coches a distancia. Y no sé que será peor, si tener a una persona por cada vehículo o tener sólo a una persona por cada 40 vehículos.

Diciembre www.20minutos.es/tecnologia/actualidad/robotaxi-waymo-siembra-caos-cir
Enero www.alaskasnewssource.com/2026/01/11/waymo-passenger-jumps-out-self-dr
Febrero es-us.finanzas.yahoo.com/noticias/waymo-investigación-federal-atropel

cc #2 #5
#9
#8 Está siendo más difícil de lo que preveían ésto de conducir, pero confío en que se logrará y que un coche autónomo me llevará un día al Alto Tajo disfrutando del paisaje..
#3
No sé que controlará esta gente ... pero ya te digo yo que el control del vehículo para emergencias no.

La latencia desde EEUU a India o donde sea te hace que una frenada de emergencia llegue tarde. Y si como dice, maneja 40 vehículos, no tiene reflejos para controlar un problema ni Fernando Alonso tras tomarse una infusión de melange.
#5
#3 No creo que tomen el control en general para frenar. Eso lo hará el coche sólo. Será casi siempre para hacer cosas raras a baja velocidad ante situaciones inusuales o fallos. Lo importante es la tasa global de accidentes, sobre todo graves, frente a conductores humanos.
#5
#5

Cualquier cosa que no admita un delay de un segundo o más no va a ser factible.
