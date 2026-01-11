La asistencia humana de los Waymo desde el extranjero no era un secreto, Pero ¿es segura? (ENG)

Un sorprendente número de noticias recientemente relacionadas con el testimonio de Waymo, Tesla y otros ante el Senado esta semana expresaron su conmoción por la “revelación” de que los automóviles Waymo a veces piden ayuda a los operadores de asistencia remota humana, y que muchos de estos están fuera de los Estados Unidos. Su existencia no era ningún secreto, pero no se tenía mucho conocimiento de los detalles. Resulta que Waymo tiene alrededor de un operador de asistencia remota por cada 40 vehículos.
Sera el mismo tipo que ademas te cobra en la tienda con IA de Amazon.
La latencia desde EEUU a India o donde sea te hace que una frenada de emergencia llegue tarde. Y si como dice, maneja 40 vehículos, no tiene reflejos para controlar un problema ni Fernando Alonso tras tomarse una infusión de melange.
Cualquier cosa que no admita un delay de un segundo o más no va a ser factible.