Así es la tortura de organizar un concierto de Morrissey

Diversas fuentes reconocen que trabajar con Morrissey supone un verdadero quebradero de cabeza. “Un infierno”, llegan a decir. Cuentan que cada vez es más difícil conseguir una aseguradora dispuesta a cubrir a un artista que tiene un ratio medio de cancelaciones cercano al 30 por ciento. Sus espantadas han pasado al acervo popular en forma de memes e incluso existen webs que llevan un recuento de todos los conciertos que el exlíder de The Smiths ha cancelado o pospuesto a lo largo de sus 40 años de carrera: 408 cancelaciones y 1725 abreviados.
Si además es un impresentable...
Tan típico esto de quejarse y pasar por caja...