Así es la tortura de organizar un concierto de Morrissey

Diversas fuentes reconocen que trabajar con Morrissey supone un verdadero quebradero de cabeza. “Un infierno”, llegan a decir. Cuentan que cada vez es más difícil conseguir una aseguradora dispuesta a cubrir a un artista que tiene un ratio medio de cancelaciones cercano al 30 por ciento. Sus espantadas han pasado al acervo popular en forma de memes e incluso existen webs que llevan un recuento de todos los conciertos que el exlíder de The Smiths ha cancelado o pospuesto a lo largo de sus 40 años de carrera: 408 cancelaciones y 1725 abreviados.

elgranpilaf #1 elgranpilaf
Ni a él mismo le gustan sus conciertos :troll:
Cantro #5 Cantro
#1 para mí, escucharle es tan divertido como ver crecer la hierba

Si además es un impresentable...
Rogue #3 Rogue
Trabaja menos que Abascal
pitercio #7 pitercio
Yo me espero a la versión morrisieta.
devilinside #4 devilinside
Este tío siempre ha sido gilipollas. Yo fui al concierto en el Parque del Oeste de Madrid de los Smiths, allá por mediados de los 80 (que fue un conciertazo, todo hay que decirlo) pero el gilipollas amagó un par de veces con pirarse porque el público fumaba (nota: parque = aire libre)
Cantro #6 Cantro
Intento separar al hombre de la obra, pero mi opinión sobre Morrissey es básicamente que es una mala persona, un misántropo y un racista al que le da igual cancelar aunque su banda esté ya en el recinto y no vaya a cobrar, o que su equipo tenga que soportar la vergüenza de tener que dar la cara por él. Te lo digo yo, que he comprado una entrada para ver a Morrissey en Sevilla la semana que viene

Tan típico esto de quejarse y pasar por caja...
janatxan #2 janatxan
¿Y si dejan de bailarle el agua a "artistas" gilipollas? No es una opción, ¿No?
