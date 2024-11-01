Así sería el mundo si el mar subiera unos metros: un simulador usa los datos de Google Maps para mostrarlo con precisión inquietante  

El cambio climático tiene una consecuencia que sin duda es muy temida por todos: el aumento del nivel del mar. Lejos de ser una amenaza lejana, sus efectos ya se están sintiendo en todo el mundo y las proyecciones futuras nos obligan para prepararnos ante un escenario donde nuestras costas se van a ver alteradas, llegando incluso a tener que preparar simulaciones para averiguar qué edificios quedarán sumergidos bajo el fondo marino.
En el se hacia eco de que no es solo que suba el nivel del mar. Es que al faltar todo el peso del hielo en Groenlandia asi como en la Antartida la corteza terrestre se reajustaria y habria zonas que se elevasen afectandoles menos la subida del nivel del mar...pero habria otras que descenderian afectandoles mucho mas.