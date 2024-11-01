Así sería el mundo si el mar subiera unos metros: un simulador usa los datos de Google Maps para mostrarlo con precisión inquietante  

El cambio climático tiene una consecuencia que sin duda es muy temida por todos: el aumento del nivel del mar. Lejos de ser una amenaza lejana, sus efectos ya se están sintiendo en todo el mundo y las proyecciones futuras nos obligan para prepararnos ante un escenario donde nuestras costas se van a ver alteradas, llegando incluso a tener que preparar simulaciones para averiguar qué edificios quedarán sumergidos bajo el fondo marino.