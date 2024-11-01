edición general
4 meneos
345 clics
Así sería el mundo si el mar subiera unos metros: un simulador usa los datos de Google Maps para mostrarlo con precisión inquietante

Así sería el mundo si el mar subiera unos metros: un simulador usa los datos de Google Maps para mostrarlo con precisión inquietante  

El cambio climático tiene una consecuencia que sin duda es muy temida por todos: el aumento del nivel del mar. Lejos de ser una amenaza lejana, sus efectos ya se están sintiendo en todo el mundo y las proyecciones futuras nos obligan para prepararnos ante un escenario donde nuestras costas se van a ver alteradas, llegando incluso a tener que preparar simulaciones para averiguar qué edificios quedarán sumergidos bajo el fondo marino.

| etiquetas: cambio climatico , ciencia , tecnologia , google maps
3 1 2 K 25 tecnología
6 comentarios
3 1 2 K 25 tecnología
NPCMeneaMePersigue #5 NPCMeneaMePersigue
La subida del nivel del Mediterráneo desplazará a 20 millones de personas www.meneame.net/m/ciencia/subida-nivel-mediterraneo-desplazara-20-mill
0 K 20
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Pues es una putada ... porque yo tengo una casa en Asturias a menos de dos kms de la playa ... pero como suba el agua, me quedo sin playa ... solo queda un talud.  media
0 K 19
Atusateelpelo #6 Atusateelpelo
Habia un estudio hace años, creo recordar vagamente un organismo oficial de EEUU, que invalidaria bastante estas simulaciones.

En el se hacia eco de que no es solo que suba el nivel del mar. Es que al faltar todo el peso del hielo en Groenlandia asi como en la Antartida la corteza terrestre se reajustaria y habria zonas que se elevasen afectandoles menos la subida del nivel del mar...pero habria otras que descenderian afectandoles mucho mas.
0 K 12
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Haced capturas de sitios cerca del mar, movedlas por redes sociales, bajan los precios y a ver si así alguien hace algo
1 K 9
#3 pandasucks
Creo que con enlazar el simulador, sobra.
0 K 9
NPCMeneaMePersigue #4 NPCMeneaMePersigue
#3 Creo que cualquier manera está bien, así que creo que tu comentario sobra
0 K 20

menéame