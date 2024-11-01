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Así sería la M-70, la supercircunvalación que uniría Toledo, Guadalajara, Segovia y Ávila y rodearía la Comunidad de Madrid

Así sería la M-70, la supercircunvalación que uniría Toledo, Guadalajara, Segovia y Ávila y rodearía la Comunidad de Madrid  

La M-70 vuelve a sonar como una opción para los trabajadores expulsados de Madrid. El proyecto, que pretendía rodear toda la Comunidad de Madrid y unir Ávila, Segovia, Guadalajara y Toledo, empieza a ser una posibilidad real después de casi veinte años desde que nació la idea.

| etiquetas: infraestructuras , carreteras , m-70 , tráfico
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14 comentarios
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Comentarios destacados:    
crob #5 crob *
Venga que ya llegamos! con la M-310 tendremos el corredor del Mediterráneo con una E-15 operativa con buenos carriles y desdoblamientos
Paciencia que pronto Madrid llega a toda España
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#9 hokkien *
#5 en qué milenio va a llegar eso?
Ni la flamante infraestructura ferroviaria tiene más uso que la AP7 en toda su longitud.
Vergüenza!!!
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The_Ignorator #1 The_Ignorator
Próximamente A-7 --> M-700
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Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca
Yo creo que lo que hace falta es concentrar a más gente y empresas en Madrid, no sea que hagan esta circunvalación y sigan quedando huecos sin rellenar.
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Dene #4 Dene
Yo electrificaría a 3000 V el perímetro de esa autovía... conseguiríamos contener muchos problemas de este país en Madrid DF y el resto del país viviría más tranquilo
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#8 hokkien *
#4 Para el ganado del Rancho? :shit:
Creo que debe haber muchos que lo sufren en silencio, como las almorranas.
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reithor #13 reithor
Yo ya me tiro a la M Aquinohayplaya01, que pasa por Cabo de buena esperanza, el mar de Japón y la isla de Svalbard. Y se hace con las barcas del Retiro.
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manzitor #14 manzitor
Lo primero, ¿hace falta?, ¿hay alternativas?, sin una visión más allá del pelotazo de las empresas interesadas, no merece la pena. Puede estar bien para vertebrar territorio, descongestionar algunas vías, o crear infraestructuras para luego hacer las ciudades, como hace China, integrar con otras infraestructuras como el tren... buena partitura que si la interpretan bien, merece la pena, pero vivimos en la España que hemos heredado.
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pedrobotero #10 pedrobotero
Tu circunvalación a x kms de Madrí, Madrit, Madriz
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#11 MADMax2
Precisamente esa circunvalación es para evitar tener que pasar por Madrid (o acercarse.
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#12 Pedro_Chosco
Yo lo veo, por fin podríamos avanzar en la idea de una España dónut. Además sería una especia de mega-rotonda, tan de nuestro gusto.
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aupaatu #2 aupaatu
Lo que seria la nueva Castilla Madrileña reordenada, pero sin reparto de beneficios desde Madrid.
Regiones españolas anteriores a la actual división en comunidades autónomas, la cual abarcaba las provincias de Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid y Toledo, es decir, como la actual Castilla-La Mancha más la Comunidad de Madrid, salvo la provincia de Albacete, que pertenecía en esa época a la región de Murcia

es.wikipedia.org/wiki/Castilla_la_Nueva
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Andreham #6 Andreham *
A ver si en el próximo gobierno de PPVOX renombran las comunidades a Castilla y Madrid y Madrid la Periferia y alguien levanta una ceja de una puta vez.
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#7 Hoypuedeserungrandia
Super Pelotazo a la vista, aquí los presupuestos inflados ni siquiera se van a cercar al coste final de esa obra, algunas empresas se están frotando las manos y algún político está salivando.
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menéame