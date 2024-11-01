Así sería la M-70, la supercircunvalación que uniría Toledo, Guadalajara, Segovia y Ávila y rodearía la Comunidad de Madrid  

La M-70 vuelve a sonar como una opción para los trabajadores expulsados de Madrid. El proyecto, que pretendía rodear toda la Comunidad de Madrid y unir Ávila, Segovia, Guadalajara y Toledo, empieza a ser una posibilidad real después de casi veinte años desde que nació la idea.
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Paciencia que pronto Madrid llega a toda España
Ni la flamante infraestructura ferroviaria tiene más uso que la AP7 en toda su longitud.
Vergüenza!!!
Creo que debe haber muchos que lo sufren en silencio, como las almorranas.
Regiones españolas anteriores a la actual división en comunidades autónomas, la cual abarcaba las provincias de Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid y Toledo, es decir, como la actual Castilla-La Mancha más la Comunidad de Madrid, salvo la provincia de Albacete, que pertenecía en esa época a la región de Murcia
es.wikipedia.org/wiki/Castilla_la_Nueva