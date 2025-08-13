edición general
Así serán etiquetas medioambientales DGT 2026| Consulta si te afecta

La Dirección General de Tráfico (DGT) implantará en 2026 una nueva clasificación de etiquetas medioambientales con el objetivo de que reflejen de forma más precisa las emisiones reales de los vehículos. Aunque se mantendrán las cuatro categorías actuales (0 Emisiones, ECO, C y B), los criterios para obtenerlas serán mucho más exigentes. La etiqueta 0 Emisiones quedará reservada únicamente para vehículos 100 % eléctricos, híbridos enchufables con una autonomía mínima de 90 kilómetros en modo eléctrico y coches propulsados por hidrógeno.

12 comentarios
javibaz #4 javibaz
Serán de plástico y poco ecológicas :troll:
makinavaja #2 makinavaja
Pero los monstruos de 4800cc biturbo gasolina de 450CV, con motorcillo eléctrico para andar 10 metros como mucho, que ya tienen la pegatina ECO, la seguirán manteniendo... :-D :-D
Barney_77 #8 Barney_77
#2 Yo tengo de esos, 550 CV y homologados 60km eléctricos que jamás los hace porque no tengo ni el cargador ni enchufe. Ahora bien, aparco en la calle en cualquier sitio, no pago nada y lo puedo dejar todo el día.
Barney_77 #11 Barney_77
#10 No... Un Ranger Rover.
Benzo #1 Benzo
¿Al final se sabe si la nueva clasificación será con carácter retroactivo?
ContinuumST #5 ContinuumST
#1 Según RACE: "En cualquier caso, las nuevas medidas no deberían tener carácter retroactivo, así que entrarán en vigor sólo para los vehículos de nueva matriculación. "

Ojo, con el condicional "no deberían"... uffff.
alfema #7 alfema
#1 No lo creo, porque crearía una inseguridad jurídica ya que mucha gente habrá comprado su coche en función de la etiqueta que se le podía asignar en su momento, será para las nuevas compras, supongo, no lo se, que si lo has pedido con anterioridad a la nueva norma, pero te lo matriculan después, por los tiempos de espera, te asignen la etiqueta antigua.
ChatGPT #6 ChatGPT *
Y oootra vuelta de tuerca para que compres coche, aunque conduzcas 10 km al año con tu todo del 2005, te jodes. Puedes comprarte un panadera de 180.000 v6 470cv con etiqueta 0 si quieres… y hacer 30.000 km quemando 12 litros a los 100, que la DGT te verán con buenos ojos
Barney_77 #9 Barney_77
#6 12 litros no, pero el mío con etiqueta azul no te baja de 10. Y aparco y entro por donde me sale de los huevos
ChatGPT #10 ChatGPT
#9 tu Panamera?
#12 DonaldBlake
Me afecta cero, no tengo etiqueta y no circulo por donde se supone que no debo.
#3 fingulod
Menuda estupidez. Pero claro, la estupidez empezó con hacer la etiqueta ECO.

Lo suyo sería crear la etiqueta D, y que los coches mantuvieran las suyas. Y se ponen ahí los nuevos.
