Así serán etiquetas medioambientales DGT 2026| Consulta si te afecta

La Dirección General de Tráfico (DGT) implantará en 2026 una nueva clasificación de etiquetas medioambientales con el objetivo de que reflejen de forma más precisa las emisiones reales de los vehículos. Aunque se mantendrán las cuatro categorías actuales (0 Emisiones, ECO, C y B), los criterios para obtenerlas serán mucho más exigentes. La etiqueta 0 Emisiones quedará reservada únicamente para vehículos 100 % eléctricos, híbridos enchufables con una autonomía mínima de 90 kilómetros en modo eléctrico y coches propulsados por hidrógeno.