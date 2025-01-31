edición general
Así repercute la infrafinanciación en el estado del bienestar: la Comunitat destina el 89% de sus ingresos a Educación, Sanidad y Dependencia

VALÈNCIA. Los servicios públicos fundamentales para el sostenimiento del estado del bienestar copan la mayor parte del presupuesto de las comunidades autónomas. Por cada diez euros que, de media, ingresan las regiones españolas, gastan ocho euros en Educación, Sanidad y Servicios Sociales (dependencia). No obstante, existen diferencias territoriales de hasta 27 puntos que evidencian cómo repercute el sistema de financiación autonómica en los esfuerzos que cada autonomía realiza para cubrir los servicios básicos de sus ciudadanos.

pepel
Podía dedicar algo a las danas.
1 K 32
#4 Tronchador.
#1 Se iba a hacer, pero cambio el gobierno y se envió el dinero a los toreros. Ahora están poniendo carteles para que nos concienciemos de lo importante que es hacer caso a los mensajes de emergencia que llegan a destiempo porque El President está pedo y encocado.
0 K 7
tierramar
Pero CUIDADO con la trampa: del dinero presupuestado cuanto va realmente a la atención directa a los pacientes por la verdadera sanidad publcia, y en los concertados y privatizados ¿Cuanto de ese presupuesto se quedan las empresas como Quirón? Qué se lo pregunten a Ayuso.
0 K 20
Sacapuntas
Quizá dedica más de lo que debe por culpa de esa colaboración público-privada que tanto les mola a los del PP y que deja un pico de nuestros impuestos como beneficio a unos cuantos familiares y amiguetes suyos. Pero estoy especulando, llamadme loco.
Por cierto, también tienen la capacidad de modular sus ingresos vía impuestos transferidos, pero mejor que el malo sea papá estado que no me da suficiente paga.
1 K 14
valandildeandunie
Es fácil echar la culpa a terceros cuando eres un inútil.

La Generalitat valenciana deja de ingresar 127 millones al rebajar el impuesto de Donaciones y Sucesiones y las Transmisiones

elpais.com/espana/comunidad-valenciana/2025-01-31/la-generalitat-valen
0 K 12

