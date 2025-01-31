Así repercute la infrafinanciación en el estado del bienestar: la Comunitat destina el 89% de sus ingresos a Educación, Sanidad y Dependencia

VALÈNCIA. Los servicios públicos fundamentales para el sostenimiento del estado del bienestar copan la mayor parte del presupuesto de las comunidades autónomas. Por cada diez euros que, de media, ingresan las regiones españolas, gastan ocho euros en Educación, Sanidad y Servicios Sociales (dependencia). No obstante, existen diferencias territoriales de hasta 27 puntos que evidencian cómo repercute el sistema de financiación autonómica en los esfuerzos que cada autonomía realiza para cubrir los servicios básicos de sus ciudadanos.