edición general
4 meneos
18 clics
Así es el proyecto de acero verde de 1.500 millones que va a transformar Puertollano en los próximos años

Así es el proyecto de acero verde de 1.500 millones que va a transformar Puertollano en los próximos años

Hydnum Steel, que acaba de ganar 500 MW en el concurso de acceso a la red para demanda, iniciará su contrucción este 2026 y su entrada en operación está prevista dos años después. Es una planta con horno de arco eléctrico que funcionará con energía 100% renovable y prescindirá de combustibles fósiles, lo que permitirá reducir en un 98% las emisiones de CO2 frente a una acería convencional de alto horno.

| etiquetas: acero , verde , puertollano
3 1 0 K 67 Energias
3 comentarios
3 1 0 K 67 Energias
#1 Pitchford
Bueno, me alegro de que este proyecto haya encontrado hueco para recibir 500 MW verdes de una red tan saturada en general. Operará con chatarra de hierro se supone.
1 K 22
elgranpilaf #2 elgranpilaf
4000 puestos de trabajo, que se quedarán en 40 entre la IA y la robotización
0 K 10
Benzo #3 Benzo *
Buena noticia.

#2 Los 4000 puestos son de trabajos indirectos a este proyecto.
0 K 11

menéame