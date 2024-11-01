Así es el proyecto de acero verde de 1.500 millones que va a transformar Puertollano en los próximos años

Hydnum Steel, que acaba de ganar 500 MW en el concurso de acceso a la red para demanda, iniciará su contrucción este 2026 y su entrada en operación está prevista dos años después. Es una planta con horno de arco eléctrico que funcionará con energía 100% renovable y prescindirá de combustibles fósiles, lo que permitirá reducir en un 98% las emisiones de CO2 frente a una acería convencional de alto horno.