Así se produce el temido alud de placa, que ha dejado tres muertos en Panticosa: "Son los causantes del 90% de las víctimas"

Los aludes de placa son los más temidos por los montañeros porque son los más letales e imprevisibles. "El 90% de los aludes en los que hay algún muerto o accidentado son de este tipo y suelen estar provocados por la propia víctima o por algún compañero de su grupo", afirma Juan Diego Echegaray, experimentado guía de montaña en Sierra Nevada y nivólogo de la Asociación para el Conocimiento de la Nieve y los Aludes (ACNA). [incluye recomendaciones acerca de cómo actuar]

vicus. #2 vicus.
Más conocido como "El Yoyas".
nilien #1 nilien *
Al ser un riesgo ligado a la montaña, es poco probable que alguien que no practique estos deportes se vea en esta situación. Pero el conocimiento nunca está de más, y el artículo es informativo en cuanto a cómo actuar y qué hacer (algo que no había tenido la ocasión de leer anteriormente). Y si todo los veranos se insiste en divulgar acerca de cómo evitar los ahogamientos en playas, ríos, lagos y piscinas, pues en invierno se podría hacer algo similar con respecto a la nieve, el hielo, el frío...
