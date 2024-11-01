Así se produce el temido alud de placa, que ha dejado tres muertos en Panticosa: "Son los causantes del 90% de las víctimas"

Los aludes de placa son los más temidos por los montañeros porque son los más letales e imprevisibles. "El 90% de los aludes en los que hay algún muerto o accidentado son de este tipo y suelen estar provocados por la propia víctima o por algún compañero de su grupo", afirma Juan Diego Echegaray, experimentado guía de montaña en Sierra Nevada y nivólogo de la Asociación para el Conocimiento de la Nieve y los Aludes (ACNA). [incluye recomendaciones acerca de cómo actuar]