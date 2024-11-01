Así es, paso a paso, el sistema de detección precoz del cáncer que ha fallado en Andalucía

No existe una explicación completa y comprensible de dónde ha estado el fallo que ha provocado el escándalo de los cribados de las mamografías. El estratégico programa de cribado del cáncer de mama que ha fallado en la Comunidad Autónoma se aplica en Andalucía desde el año 1995. La idea es que dé un servicio a todas las mujeres sanas entre 50 y 69 años —progresivamente ampliar las edades por encima y por abajo hasta los 48 y los 71—, con la idea de detectar a tiempo un tumor, una cuestión clave que mejora el pronostico y aumentar la............