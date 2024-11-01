edición general
Así es, paso a paso, el sistema de detección precoz del cáncer que ha fallado en Andalucía

Así es, paso a paso, el sistema de detección precoz del cáncer que ha fallado en Andalucía

No existe una explicación completa y comprensible de dónde ha estado el fallo que ha provocado el escándalo de los cribados de las mamografías. El estratégico programa de cribado del cáncer de mama que ha fallado en la Comunidad Autónoma se aplica en Andalucía desde el año 1995. La idea es que dé un servicio a todas las mujeres sanas entre 50 y 69 años —progresivamente ampliar las edades por encima y por abajo hasta los 48 y los 71—, con la idea de detectar a tiempo un tumor, una cuestión clave que mejora el pronostico y aumentar la............

Torrezzno
Es decir, a la inversa, se puede interpretar que el Gobierno andaluz asume que la plantilla no era la adecuada; que los programas informáticos no estaban ajustados o eran mejorables, como mínimo, en su eficacia, y que la coordinación entre hospitales y distritos sanitarios tampoco ha sido la correcta.

Blanco y en botella. El sistema sanitario está al 100% por los recortes. Lo más triste del asunto es que en teoría el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla es el referente a tratamiento oncológico en Andalucía, junto al Hospital Regional de Málaga en pediatría, donde se hacen por ejemplo las terapias genéticas CART
Antipalancas21
Cuantas mujeres pueden haber fallecido y podrán algunas mas hacerlo, por ese fallo imputado a la dejadez de algunos y por haber privatizado esas mamografias.
