Así es la maquinaria propagandística de Orbán, engrasada por Rusia y Trump

Viktor Orbán se enfrenta este domingo a unas elecciones generales que, según las encuestas, presentan un futuro incierto para Fidesz, el partido con el que lleva gobernando Hungría durante cuatro mandatos consecutivos, desde 2010. Quien le podría desbancar es Peter Magyar, un antiguo aliado de Orbán que ahora lidera el partido Tisza, de carácter conservador y que, a diferencia de Fidesz, se presenta como una opción moderada, europeísta e integrada en el Partido Popular Europeo (EPP).