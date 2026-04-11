Así es la maquinaria propagandística de Orbán, engrasada por Rusia y Trump

Viktor Orbán se enfrenta este domingo a unas elecciones generales que, según las encuestas, presentan un futuro incierto para Fidesz, el partido con el que lleva gobernando Hungría durante cuatro mandatos consecutivos, desde 2010. Quien le podría desbancar es Peter Magyar, un antiguo aliado de Orbán que ahora lidera el partido Tisza, de carácter conservador y que, a diferencia de Fidesz, se presenta como una opción moderada, europeísta e integrada en el Partido Popular Europeo (EPP).
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La opción opositora no es mejor, de hecho era del mismo partido y está contra toda política LGTB y de libertades.Lo que marca la diferencia es que sería un peón más de la política suicida europea contra Rusia .
Si Orban pasara por el aro ,a nuestras indignas majestades europeas les importaría un huevo lo que hiciera o dijera éste personaje reaccionario.Pero vamos,que tampoco está la UE para dar lecciones de democracia.
Una pena, pero así y todo si echan a Orban, me alegrare.
Espero que todos lo tengamos claro