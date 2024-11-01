·
Así es la Ley de multirreincidencia: las claves de una nueva norma que endurece el Código Penal y el Congreso ha dado luz verde
Algunos delitos se verán endurecidos con esta nueva ley impulsada por Junts y aprobada con el apoyo de PP, Vox y el PSOE, que solo le queda el 'sí' del Senado para su aprobación.
ley
,
multirreincidencia
,
aprobación
,
psoe
,
junts
#1
HeilHynkel
*
Mientras no juzgues más rápido, lo único que vas a conseguir son penas más largas para los robagallinas reincidentes, pero no te van a dejar de delinquir.
0
K
13
#2
deimian86
*
Una ley que era una de las condiciones de Junts a Pedro Sánchez para mantener su apoyo.
En contra, Sumar, Podemos y Bildu, que dicen que se penaliza a los "robagallinas", abstención de Esquerra, a favor PP, PSOE, VOX,
Podemos relaciona multireincidencia y racismo
x.com/PODEMOS/status/2021906463099109651
0
K
10
#3
ElenaCoures1
Pues ya era hora de que se hiciese algo
0
K
7
