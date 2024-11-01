edición general
Así es la Ley de multirreincidencia: las claves de una nueva norma que endurece el Código Penal y el Congreso ha dado luz verde

Algunos delitos se verán endurecidos con esta nueva ley impulsada por Junts y aprobada con el apoyo de PP, Vox y el PSOE, que solo le queda el 'sí' del Senado para su aprobación.

HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Mientras no juzgues más rápido, lo único que vas a conseguir son penas más largas para los robagallinas reincidentes, pero no te van a dejar de delinquir.
#2 deimian86 *
Una ley que era una de las condiciones de Junts a Pedro Sánchez para mantener su apoyo.

En contra, Sumar, Podemos y Bildu, que dicen que se penaliza a los "robagallinas", abstención de Esquerra, a favor PP, PSOE, VOX,

Podemos relaciona multireincidencia y racismo :palm:
x.com/PODEMOS/status/2021906463099109651
ElenaCoures1 #3 ElenaCoures1
Pues ya era hora de que se hiciese algo
