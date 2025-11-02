Así funcionan las nuevas máquinas de protonterapia, precisión ante el cáncer

Conviene empezar por lo más básico, que no tiene por qué ser lo más obvio. La protonterapia —radioterapia con protones— no viene a sustituir a ninguno de los tratamientos habituales frente al cáncer. Ni a la cirugía, ni a la quimioterapia, ni siquiera a la radioterapia con fotones actual, la más convencional y extendida en la sanidad y en nuestro acervo. En la terapia oncológica, aproximadamente el 60 % de los pacientes reciben tratamiento radioterápico con fotones. De todos ellos, solo un pequeño porcentaje.