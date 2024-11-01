·
Así se estanca la movilidad social en España: el peso del origen supera al del mérito
El ascensor social ya no funciona igual que hace unos años...
etiquetas
:
economia
,
desigualdad
10
3
0
K
73
actualidad
2 comentarios
#2
YSiguesLeyendo
*
el ascensor social son los padres, literal
3
K
51
#1
YSiguesLeyendo
... La vivienda, la educación pública o el mercado laboral son algunos de los factores que más afectan a los jóvenes y determinan la desigualdad en España...
1
K
33
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
