edición general
13 meneos
14 clics
Así se estanca la movilidad social en España: el peso del origen supera al del mérito

Así se estanca la movilidad social en España: el peso del origen supera al del mérito  

El ascensor social ya no funciona igual que hace unos años...

| etiquetas: economia , desigualdad
10 3 0 K 73 actualidad
2 comentarios
10 3 0 K 73 actualidad
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo *
el ascensor social son los padres, literal
3 K 51
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... La vivienda, la educación pública o el mercado laboral son algunos de los factores que más afectan a los jóvenes y determinan la desigualdad en España...
1 K 33

menéame