Así entrenan los caballos del Escuadrón de Caballería de Policía Municipal  

“Es una de las unidades más especiales”, reconoce José Gabriel Campos, encargado de la doma de los nuevos potros y encargado de guiar a este equipo de Madridiario durante un recorrido por todas las instalaciones. No cualquier policía entra en esta unidad, tiene que darse una afección previa que ayude a establecer esa conexión con el caballo. Además, también hay un curso para aquellos agentes interesados en estas plazas, un concurso interno y una última demostración: una prueba de monta. El Escuadrón de Caballería de la Policía Municipal de Mad