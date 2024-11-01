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Así es un congreso internacional de payasos

Así es un congreso internacional de payasos  

Imágenes de la inauguración del 33 congreso internacional de payasos celebrado por el instituto de cultura sinaloense, en Mexico.

| etiquetas: payasos , congreso , inauguración
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4 comentarios
2 0 0 K 31 ocio
Imag0 #1 Imag0
Me esperaba un vídeo el parlamento europeo o algo así, pido disculpas a los profesionales del entretenimiento por mis pensamientos intrusivos.
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GeneWilder #2 GeneWilder
El congreso nacional de payasos ya lo conocíamos.
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ansiet #4 ansiet
Que chulo para los tiempos que corren, una pincelada de humor, color y ambiente sano.
A portada!!!
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Estoeslaostia #3 Estoeslaostia
#teahorrounclik
Fotos de las sedes de PP-VOX en algunas ciudades españolas.
Y alguna de Podemos, tambien hay.
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menéame