5
meneos
93
clics
Así es como estas cucarachas procesan el plástico
Así es como las cucarachas comen y procesan el plástico.
cucarachas
procesan
plástico
ciencia
9 comentarios
#1
estemenda
Es absolutamente imposible que un insecto digiera plástico obteniendo energía. Bulo.
Para que haya digestión propiamente dicha no vale con que el plástico entre por la boca y salga por el culo. Hace falta que el organismo pueda servirse de ello para crear la energía y la materia que necesita para sobrevivir.
#3
concentrado
#1
Eso lo hacen bacterias intestinales, degradan el plástico generando moléculas más simples que son absorbidas por el intestino del insecto. Del intestino de insectos y lombrices se han aislado un buen número de bacterias degradadoras de plástico. Se están usando (las bacterias) como herramientas biotecnológicas para eliminar plástico y microplásticos. Grandes las cucarachas.
#7
estemenda
#3
Una cosa es que esos plásticos terminen degradados y otra distinta que a ese proceso pueda llamárselo digestión.
#9
concentrado
#7
Es un genérico, al proceso que se da en el sistema digestivo se llama digestión. Nosotros, las aves, las vacas, todos necesitamos de las bacterias para degradar compuestos complejos que serán asimilados. Una vaca sin bacterias apenas asimilaría nada, necesita que las bacterias/hongos separen la lignina de la hemicelulosa para que la su intestino absorba los glúcidos de esta última. A todo eso se llama digestión de forma genérica.
#4
sorrillo
#1
El poliestilento está formado por carbono e hidrógeno, de los enlaces de esos elementos, conjuntamente con oxígeno y otros elementos de fácil acceso, sí es teóricamente posible que un ser vivo obtenga energía.
#5
estemenda
#4
No sé primo, suena a estafa, si ya he buscao
poliestilento
en Google y sólo sales tú pidiendo perras
#6
sorrillo
#5
¿Tienes algún sesgo en relación a los plásticos que pueda estar dificultándote reconocer evidencias científicas?
#8
estemenda
#6
Solicito enlace a
poliestilento
para aclarar la cuestión.
#2
Escafurciao
puede que tengan bacterias que hagan el proceso previo, no me extrañaría.
Para que haya digestión propiamente dicha no vale con que el plástico entre por la boca y salga por el culo. Hace falta que el organismo pueda servirse de ello para crear la energía y la materia que necesita para sobrevivir.