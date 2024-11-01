Los asesinatos masivos en EEUU cayeron al nivel más bajo en casi 20 años, según la base de datos líder del país

Aunque la caída marca un retroceso significativo tras los picos inusuales de años anteriores, los investigadores advierten que el descenso refleja más un retorno a niveles típicos que un cambio estructural. Subrayan que la percepción pública sigue distorsionada por la atención centrada en los tiroteos masivos, que representan sólo una fracción del total. Desde el 2006 hubo 629 asesinatos masivos en EEUU; dejaron 3234 muertos. El 2019 fue el año más mortífero, según las estadísticas: hubo 41 asesinatos masivos.