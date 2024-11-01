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El asesinato que se fraguó en televisión: el Diario de Patricia

El asesinato que se fraguó en televisión: el Diario de Patricia  

Hubo una época en España, en la que podías llegar a casa, encender la televisión a las siete de la tarde y encontrarte con absolutamente cualquier cosa: gente que descubría en directo que su pareja le había sido infiel, jóvenes enamorados por un chat, reencuentros familiares después de años sin verse, abuelas metidas a gogós, amigos que se pedían perdón, exnovios que intentaban volver o niños que fumaban para "hacerse el chulo". Todo ello convivía en el mismo sitio, el mismo plató y el mismo programa: el Diario de Patricia

| etiquetas: rimembah , telebasura , televisión , el diario de patricia , asesinato
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1 comentarios
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Guanarteme #1 Guanarteme
Ya en la época daba que pensar "¿Y si alguien quiere llevar a quién acosa para seguir hostigando/poner en un compromiso a su enemigo/cómo pueden engañar a la gente de esta manera para que vaya....?". Incluso recuerdo hablar con mis amigos "ni de coña iría, no es para lo que te dicen".

Y no me acordaba de este caso, "asco" es poco para definir lo que era aquello.

Y sí, muchos eran actores, sí....
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menéame