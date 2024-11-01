El asesinato de Charlie Kirk, el último acto de violencia política en un EEUU que es 'básicamente un polvorín'

Apenas unos minutos después de que se conociera que el activista de la ultraderecha trumpista Charlie Kirk no había sobrevivido al atentado sufrido en una universidad de Utah, el influencer y líder de la manosfera Andrew Tate, a quien se investiga por trata de personas entre otras cosas, escribió en la red social X apenas dos palabras: "Civil war". Una hora después, añadió: "It’s the Turning Point, USA", una sentencia que jugaba con el nombre de la famosa organización de Kirk.