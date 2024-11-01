edición general
El asesinato de Charlie Kirk, el último acto de violencia política en un EEUU que es 'básicamente un polvorín'

Apenas unos minutos después de que se conociera que el activista de la ultraderecha trumpista Charlie Kirk no había sobrevivido al atentado sufrido en una universidad de Utah, el influencer y líder de la manosfera Andrew Tate, a quien se investiga por trata de personas entre otras cosas, escribió en la red social X apenas dos palabras: "Civil war". Una hora después, añadió: "It’s the Turning Point, USA", una sentencia que jugaba con el nombre de la famosa organización de Kirk.

Recordemos que hace unos meses dos congresistas demócratas fueron asesinados a tiros delante de su casa
www.meneame.net/story/hombre-disfrazado-policia-asesina-congresista-de
De hecho las teorías más modernas sobre guerras civiles es que en sociedades avanzadas y mezcladas como las actuales no tiene por que verse como una guerra al uso, sino que atentados, violencia, e incidentes que estallan rápido para desaparecer al cabo de un par de semanas es el nuevo tipo de guerra civil que viviremos. Así que probablemente USA ya hace tiempo que está en guerra civil.
