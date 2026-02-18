Asesinada una mujer por su expareja en Madrid

Una mujer ha muerto asesinada esta tarde a manos de su expareja, en la calle López de Hoyos de Madrid. Según las primeras investigaciones, la víctima es una mujer de de 37 años, madre de dos niños pequeños y de nacionalidad paraguaya, ha fallecido estrangulada. El agresor sería su expareja, de su misma nacionalidad, aunque será la investigación la que determine los detalles exactos del ataque. El presunto autor, de 34 años, ha abordado esta tarde a una patrulla de la Policía Nacional de Hortaleza para entregarse y confesar el crimen.