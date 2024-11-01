edición general
4 meneos
23 clics

Asegura Verástegui que "el mejor presidente de México es Donald Trump"

En ese sentido, Verástegui defendió que México no es un país débil, sino un país mal gobernado, y atajó que, la soberanía no se defiende con discursos. Y señaló que merecemos un gobierno que enfrente al crimen sin titubeos, e instituciones limpias.

Raúl_Rattlehead
No puedes esperar menos de un tío que hace migas con un proxeneta como Andrew Tate.
manbobi
Todos los patriotas de la internacional facha son unos traidores a su supuesta patria. Están vendidos al imperio.
XtrMnIO
Cipayo traidor...
kastanedowski
Pues El Departamento de Defensa de Mexico lo explicó claramente

cito: " ...dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con los EUA "

Es decir, que estuvo coordinado con USA y ya sabemos a lo que ellos le llaman " cooperacion"


x.com/Defensamx1/status/2025650056913703274
