edición general
5 meneos
4 clics
La Asamblea Nacional suspende la reforma de pensiones y la jubilación en Francia

La Asamblea Nacional suspende la reforma de pensiones y la jubilación en Francia

La Asamblea Nacional francesa ha dado luz verde este miércoles por una amplia mayoría a la suspensión de la reforma de las pensiones. La suspensión de la polémica reforma, que congela la edad de jubilación en los 62 años y 9 meses, ha salido adelante tras cosechar 255 votos a favor y 146 en contra, con el apoyo mayoritario del Partido Socialista, Los Verdes y la Agrupación Nacional de Marine Le Pen, y la abstención del partido Renacimiento del presidente francés, Emmanuel Macron.

| etiquetas: francia , jubilación , pensiones
4 1 0 K 56 actualidad
3 comentarios
4 1 0 K 56 actualidad
Feindesland #1 Feindesland
El partido socialista, los verdes, y Marine Le Pen...

Cojonuda coalición.

xD xD xD
2 K 29
Torrezzno #2 Torrezzno *
Habrán dicho, que son unos milloncejos mas de deuda comparado con los chalecos amarillos quemando las calles?
0 K 20
Feindesland #3 Feindesland
#2 Patada a seguir. Estos juegan el cinco naciones en el Parlamento.

xD xD
0 K 18

menéame