La Asamblea Nacional suspende la reforma de pensiones y la jubilación en Francia

La Asamblea Nacional francesa ha dado luz verde este miércoles por una amplia mayoría a la suspensión de la reforma de las pensiones. La suspensión de la polémica reforma, que congela la edad de jubilación en los 62 años y 9 meses, ha salido adelante tras cosechar 255 votos a favor y 146 en contra, con el apoyo mayoritario del Partido Socialista, Los Verdes y la Agrupación Nacional de Marine Le Pen, y la abstención del partido Renacimiento del presidente francés, Emmanuel Macron.