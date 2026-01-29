Asaltaron a equipo de Comunicación Social de Claudia Sheinbaum en la Carretera 57, San Luis Potosí

Integrantes del equipo de Comunicación Social de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum Pardo fueron víctimas de un asalto armado cuando transitaban por San Luis Potosí. Los hechos al parecer ocurrieron la tarde del martes 27 de enero, cuando el personal regresaba por tierra tras acompañar a la mandataria y el convoy fue interceptado por hombres armados que les cerraron el paso y despojaron al personal de aproximadamente unos 600 euros en efectivo, así como de equipo profesional de fotografía y video, cuyo valor supera los 24.000 euros.