El asaltante del Capitolio, Jake entró en la «capital musulmana» de Estados Unidos armado con un mechero y el Corán. Entonces se desató el caos... (Eng)

Dearborn, Michigan, volvió a ser el centro de atención nacional el mes pasado después de que una protesta de extrema derecha derivara en enfrentamientos callejeros, una quema casi consumada del Corán y el último debate sobre religión, identidad y extremismo político en la ciudad con mayor población musulmana de Estados Unidos. El drama comenzó cuando Jake Lang, uno de los alborotadores del 6 de enero, recientemente indultado por Donald Trump y ahora candidato republicano al Senado de Estados Unidos por Florida, llegó a Dearborn con su séquito

@themarquesito otro de los “patriotas” indultados por Trump liándola
#1 tiene bula
No se podia saber. Este tambien le llorara a Trump para que le vuelva a indultar.
