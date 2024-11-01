El asaltante del Capitolio, Jake entró en la «capital musulmana» de Estados Unidos armado con un mechero y el Corán. Entonces se desató el caos... (Eng)

Dearborn, Michigan, volvió a ser el centro de atención nacional el mes pasado después de que una protesta de extrema derecha derivara en enfrentamientos callejeros, una quema casi consumada del Corán y el último debate sobre religión, identidad y extremismo político en la ciudad con mayor población musulmana de Estados Unidos. El drama comenzó cuando Jake Lang, uno de los alborotadores del 6 de enero, recientemente indultado por Donald Trump y ahora candidato republicano al Senado de Estados Unidos por Florida, llegó a Dearborn con su séquito