edición general
9 meneos
12 clics
Asaja Toledo pide a Tolón poder contratar a inmigrantes irregulares para el campo ante la escasez de mano de obra

Asaja Toledo pide a Tolón poder contratar a inmigrantes irregulares para el campo ante la escasez de mano de obra

Reivindican "con carácter urgente medidas excepcionales, similares a las del Covid, para poder contratar a trabajadores". Denuncian "la incongruencia de las decisiones políticas que impiden contratar a extranjeros sin papeles mientras estos sí pueden empadronarse, escolarizar a sus hijos o recibir atención sanitaria". "Malestar y hartazgo" de los agricultores ante el acoso al que se les está sometiendo por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social: extralimitándose, con inspecciones intimidatorias, y usando medios desproporcionados.

| etiquetas: agricultura , asaja toledo , inmigrantes irregulares , contratar
7 2 0 K 100 actualidad
21 comentarios
7 2 0 K 100 actualidad
Comentarios destacados:      
Khadgar #1 Khadgar
Emprendedores llorando porque les obligan a cumplir con la ley. Si es que tienes que tomártelo a risa. xD
6 K 85
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones *
#1 Los mismos que apoyan y financian a Vox para la luchar contra el inmigrante porque lo que quieren son esclavos, no trabajadores.
4 K 59
sotillo #4 sotillo
#1 Por esto votan a Vox y al pp, para que les solucione el problema de las pagas
0 K 11
BlackDog #21 BlackDog
#1 Es curioso que les critiques porque se quejan de que tienen que cumplir la ley y no critiques a los que han entrado en España sin cumplir la ley. Por cierto, pedir contratar inmigrantes ilegales no significa no pagarles ni cumplir el convenio, la noticia dice:

«En la otra cara de la moneda», tal y como afirma Asaja, hay «desempleados del sector agrícola rechazan trabajar en el campo cuando se les ofrecen contratos con las condiciones salariales y laborales recogidas en el convenio del campo…   » ver todo el comentario
0 K 5
Alakrán_ #2 Alakrán_
Señores empresarios, oferta y demanda, el convenio colectivo es un mínimo, no la Biblia.

hay «desempleados del sector agrícola rechazan trabajar en el campo cuando se les ofrecen contratos con las condiciones salariales y laborales recogidas en el convenio del campo de la provincia de Toledo que se negocia y se firma con los sindicatos de trabajadores«
1 K 22
sotillo #6 sotillo
#2 Y seguro que más de uno se va a Francia a la vendimia
2 K 33
Alakrán_ #8 Alakrán_
#6 ¿Por qué será?
1 K 22
Uge1966 #10 Uge1966
Pues se les contrata, se les arreglan "los papeles" y dejan de ser irregulares... ¿no?. Pasan a ser ciudadanos cotizantes que consumen y pagan impuestos.
1 K 22
#14 yukatan
#10 no jodas... que luego se buscan trabajos donde no se les explote y exigen sus derechos de españoles muy españoles
1 K 18
vicus. #15 vicus.
Por eso es importante regularizas a todos los inmigrantes, papeles para todos y se les acabó el chollo a los empresarios exploradores.
0 K 20
CharlesBrowson #19 CharlesBrowson
y toda esa cosecha se va para los paises del norte...ya va siendo hora que caiga quien tenga que caer :popcorn:
0 K 8
#11 Hollywoodlandia
Podríais pagar mejor. Pero tranquilos que están la progresiva de piojos para mandaros ilegales al grito de si se puede
0 K 7
#20 yukatan
#18 no se donde has entendido que yo quiero que contraten ilegales ni pateras ni nada

yo quiero que paguen mas... son ellos los que te digo que parece que no quieren
0 K 7
#9 yukatan
deberiamos eliminar esos convenios y todas las pagas, así conseguiremos que trabajen por un cuenco de arroz.
0 K 7
#12 Hollywoodlandia
#9 la alternativa es hacer bien el trabajo político y que se cobre adecuadamente
0 K 7
#13 yukatan
#12 explicate que se pone esto interesante... estas diciendo que se ponga un salario minimo mas alto??? porque entiendo que por el minimo nadie quiere ir.
0 K 7
#16 Hollywoodlandia *
#13 hay formas de hacer algo que no quiere hacer nadie más atractivo. En el norte de europs juegan mucho con los pluses para hacer más atractivo un trabajo de mierda. Podrían mirarlo.
0 K 7
#17 yukatan
#16 osea pagar mas... que suena exactamente a lo que no quieren hacer.
0 K 7
#18 Hollywoodlandia
#17 esta bien, tu ganas, traigamos más gente en patera para cubrir trabajos de mierda y que no mejore nada
0 K 7
#5 Ganpalo
Y dos millones cobrando paga social.
3 K -17
Alakrán_ #7 Alakrán_
#5 ¿A qué llamas paga social?
1 K 22

menéame