Asaja Toledo pide a Tolón poder contratar a inmigrantes irregulares para el campo ante la escasez de mano de obra

Reivindican "con carácter urgente medidas excepcionales, similares a las del Covid, para poder contratar a trabajadores". Denuncian "la incongruencia de las decisiones políticas que impiden contratar a extranjeros sin papeles mientras estos sí pueden empadronarse, escolarizar a sus hijos o recibir atención sanitaria". "Malestar y hartazgo" de los agricultores ante el acoso al que se les está sometiendo por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social: extralimitándose, con inspecciones intimidatorias, y usando medios desproporcionados.