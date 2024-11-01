Asaja Toledo pide a Tolón poder contratar a inmigrantes irregulares para el campo ante la escasez de mano de obra

Reivindican "con carácter urgente medidas excepcionales, similares a las del Covid, para poder contratar a trabajadores". Denuncian "la incongruencia de las decisiones políticas que impiden contratar a extranjeros sin papeles mientras estos sí pueden empadronarse, escolarizar a sus hijos o recibir atención sanitaria". "Malestar y hartazgo" de los agricultores ante el acoso al que se les está sometiendo por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social: extralimitándose, con inspecciones intimidatorias, y usando medios desproporcionados.
«En la otra cara de la moneda», tal y como afirma Asaja, hay «desempleados del sector agrícola rechazan trabajar en el campo cuando se les ofrecen contratos con las condiciones salariales y laborales recogidas en el convenio del campo… » ver todo el comentario
yo quiero que paguen mas... son ellos los que te digo que parece que no quieren