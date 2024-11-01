Artritis reumatoide: la batalla silenciosa que tu cuerpo libra antes del dolor

La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune debilitante que causa inflamación y daño articular doloroso. La artritis reumatoide no comienza con el dolor: años antes de los primeros síntomas, el sistema inmunitario ya sufre cambios que preparan el terreno para la enfermedad. Identificarlos podría permitir intervenir antes de que se produzca daño articular irreversible.
Lo peor de todo es que no hay tratamiento eficaz generalizado ya que lo que a algunos les va bien, a otros puede empeorarlos y causarle otros problemas. Deberían invertir más, ya que son muchas las personas que la sufren (muchos sin tenerla ni diagnosticada) y tiene un desconocimiento médico increíblemente alto. Mi madre ya lleva varios… » ver todo el comentario