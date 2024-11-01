edición general
Artritis reumatoide: la batalla silenciosa que tu cuerpo libra antes del dolor

La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune debilitante que causa inflamación y daño articular doloroso. La artritis reumatoide no comienza con el dolor: años antes de los primeros síntomas, el sistema inmunitario ya sufre cambios que preparan el terreno para la enfermedad. Identificarlos podría permitir intervenir antes de que se produzca daño articular irreversible.

atabey
Mi madre lleva 40 años con ella y mi suegra unos 30. Es incapacitante y muy frustrante, tanto para la persona que la sufre como para los que la rodean.

Lo peor de todo es que no hay tratamiento eficaz generalizado ya que lo que a algunos les va bien, a otros puede empeorarlos y causarle otros problemas. Deberían invertir más, ya que son muchas las personas que la sufren (muchos sin tenerla ni diagnosticada) y tiene un desconocimiento médico increíblemente alto. Mi madre ya lleva varios…   » ver todo el comentario
