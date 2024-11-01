El artículo olvidado de la Constitución: la democracia en la empresa

Fernando Lujan, vicesecretario general de política sindical de UGT, analiza en Demócrata la propuesta del Gobierno para introducir la democracia en las empresas por primera vez. Mas de la mitad de la UE ya la tiene. Artículo 129.2 de la Carta Magna: Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción.