7431
clics
MALEMÁTICAS CCXCV: en El Mundo se han pasado exagerando el gráfico de Rosalía
5145
clics
Auténticos gigantes reales: fotografías de las personas más altas que han existido
4812
clics
Stephen King se burla de la cara de Trump en X
6850
clics
MALEMÁTICAS CCXCIII: nunca entenderé como estos gráficos se pueden hacer mal
4559
clics
Un asesor del gobierno de Cerdeña se cae por las escaleras del Palacio Piacentini y choca contra una vidriera de millones de euros destruyéndola [ITA]
más votadas
379
Rufián, a Mazón: "Es usted un inútil, un mentiroso, un incapaz, un miserable, un homicida y un psicópata"
521
Dirigentes de Vox se hacen pasar por víctimas de la DANA para incendiar Paiporta contra Sánchez
392
Alto cargo del CNIO denuncia el desvío de 25 millones de euros en contratos públicos contra el cáncer durante 18 años
254
Gabriel Rufián hace autoinculparse a Carlos Mazón por los horarios de los escoltas [Interrogatorio completo, RELACIONADA]
481
Islandia activa la alerta global por riesgo de colapso de la corriente oceánica que regula el clima del Atlántico norte
Arte de silueta de tiza plana
Visto en un canal agregador; el artista original es dycl0kgp4fdi / en Douyin. + en comentarios.
tiza
arte
hagoromo
curiosidades
#1
Charles_Dexter_Ward
Vía: NTM
@Zoidborg
www.meneame.net/notame/3702048
#2
Charles_Dexter_Ward
Las tizas Hagoromo ->
youtu.be/BORVxbsdkCM?si=1AOT6M2UBQCbKMTy
