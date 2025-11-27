edición general
Un arresto en Tokio expone la crisis oculta de los ancianos que cuidan a ancianos: hombre de 79 años confiesa haber matado a su madre de 100, declarando estar “cansado de cuidarla”

El incidente apunta directamente a una de las problemáticas sociales más urgentes de Japón: la crisis de cuidados para la población anciana. Japón lucha contra un ritmo de envejecimiento demográfico extremadamente acelerado. Creado una realidad social cada vez más común: personas de edad avanzada, muchas con capacidades físicas limitadas, se ven obligadas a cuidar de sus parientes aún más mayores. La sobrecarga genera unos niveles de estrés, agotamiento físico y mental y aislamiento social que pueden llegar a ser insoportables.

janatxan #1 janatxan
No lo justifico, pero es una situación muy jodida en un país que no prioriza la atención pública a sus mayores hasta el punto que muchos delinquen para que los metan en la cárcel ya que están mejor que fuera o que tengan que trabajar pasada la edad de jubilación porque la pensión o ahorros no llegan.
asola33 #3 asola33 *
No se donde hablaban de una tribu que mataban a los viejos. Uno contaba que había matado a su tía. Era una tradición local. Ahora ya no lo hacen.
Bhuvaya #6 Bhuvaya
#3 los ancianos inuit decidían quedarse atrás del grupo y morir congelados cuando veian que eran sólo una carga.
powernergia #2 powernergia *
Por aquí algunos piensan que esto lo solucionarán los robots cuidadores.
Aokromes #5 Aokromes
#2 me acuerdo de un ova roujin z de una cama medicalizada robotica que no sale nada bien xD
