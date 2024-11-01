edición general
Arranca la 'Missile Firing Exercise', la mayor maniobra naval de Alemania en tres décadas ante la creciente amenaza de Putin

Alemania ha iniciado esta semana el ejercicio Missile Firing Exercise (MFE) sus mayores maniobras en 30 años. La Armada del país comenzó este ejercicio anual de lanzamiento de misiles frente a la costa de la isla noruega de Andøya, en el círculo polar ártico. Hasta el 30 de octubre, diez unidades navales practicarán el uso de sistemas de armas complejos, como misiles, torpedos y artillería, en condiciones "casi reales", según un comunicado de las Fuerzas Armadas Alemanas (Bundeswehr)

Supercinexin
Los USA y ukranita linda te vuelan los gaseoductos, pero la creciente amenaza es Putin.
#5 Perrota
#1 Dices sin pruebas. Ucrania tienes pruebas de que Rusia les ha atacado.
HeilHynkel
#5

Y antes de que la OTAN dio un golpe de estado apoyándo a los nazis de Bandera.
Cosmos1917
Mucho Putin pero el presidente de Polonia acaba de decir que no extraditará al tipo que les voló el North Stream2....y no solo eso, que les parece muy bien que ya no esté e incluso les dice que esto les pasa por contruirlo.

x.com/donaldtusk/status/1975570626682495482

El verdadero cáncer de la UE son los paises del este y los burócratas pro-sionistas y pro-usa, que su odio a la URSS(aún les escuece la derrota del 45) va a llevarnos a todos a una guerra contra alguien al que nunca se podrá vencer, Rusia.
#2 Dav3n
Propaganda del miedo para justificar el robo de miles de millones.

Los enemigos de Bruselas somos los europeos que no nos dejamos tomar el pelo por esta panda de estafadores.
Fernando_x
Uy que miedo con Putin. No puede con Ucrania, pero hay que prepararse por si le da por conquistar media Europa. O Europa entera.
