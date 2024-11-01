Arranca la 'Missile Firing Exercise', la mayor maniobra naval de Alemania en tres décadas ante la creciente amenaza de Putin

Alemania ha iniciado esta semana el ejercicio Missile Firing Exercise (MFE) sus mayores maniobras en 30 años. La Armada del país comenzó este ejercicio anual de lanzamiento de misiles frente a la costa de la isla noruega de Andøya, en el círculo polar ártico. Hasta el 30 de octubre, diez unidades navales practicarán el uso de sistemas de armas complejos, como misiles, torpedos y artillería, en condiciones "casi reales", según un comunicado de las Fuerzas Armadas Alemanas (Bundeswehr)