Alemania ha iniciado esta semana el ejercicio Missile Firing Exercise (MFE) sus mayores maniobras en 30 años. La Armada del país comenzó este ejercicio anual de lanzamiento de misiles frente a la costa de la isla noruega de Andøya, en el círculo polar ártico. Hasta el 30 de octubre, diez unidades navales practicarán el uso de sistemas de armas complejos, como misiles, torpedos y artillería, en condiciones "casi reales", según un comunicado de las Fuerzas Armadas Alemanas (Bundeswehr)
| etiquetas: maniobras , navales , alemania , putin
Y antes de que la OTAN dio un golpe de estado apoyándo a los nazis de Bandera.
x.com/donaldtusk/status/1975570626682495482
El verdadero cáncer de la UE son los paises del este y los burócratas pro-sionistas y pro-usa, que su odio a la URSS(aún les escuece la derrota del 45) va a llevarnos a todos a una guerra contra alguien al que nunca se podrá vencer, Rusia.
Los enemigos de Bruselas somos los europeos que no nos dejamos tomar el pelo por esta panda de estafadores.