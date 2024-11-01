El "arquitecto" del trumpismo pide perdón "Engañé a la gente"  

Tucker Carlson, el presentador que durante años fue la voz más influyente de la derecha americana y el gran arquitecto intelectual del trumpismo, acaba de salir públicamente a decir que está atormentado por el papel que jugó en la elección de Donald Trump. No es un personaje cualquiera. Sin Carlson, probablemente las elecciones de 2024 habrían sido muy diferentes. Y ahora pide perdón. Dice que engañó a la gente. Eso no es un titular menor, es una grieta enorme en la catedral del MAGA.