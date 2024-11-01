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El "arquitecto" del trumpismo pide perdón "Engañé a la gente"

El "arquitecto" del trumpismo pide perdón "Engañé a la gente"  

Tucker Carlson, el presentador que durante años fue la voz más influyente de la derecha americana y el gran arquitecto intelectual del trumpismo, acaba de salir públicamente a decir que está atormentado por el papel que jugó en la elección de Donald Trump. No es un personaje cualquiera. Sin Carlson, probablemente las elecciones de 2024 habrían sido muy diferentes. Y ahora pide perdón. Dice que engañó a la gente. Eso no es un titular menor, es una grieta enorme en la catedral del MAGA.

| etiquetas: tucker , carlson , ideólogo , trumpismo , engaño , gente
9 2 3 K 98 politica
8 comentarios
9 2 3 K 98 politica
Thornton #6 Thornton
El próximo en pedir perdón por algo así será MAR :-D
2 K 37
suppiluliuma #3 suppiluliuma *
"... y todavia lo hago", afirmó Carlson con una sonrisa. :troll:
1 K 30
sibe #7 sibe
Otro que va recogiendo cable el Joe Rogan
1 K 26
vicus. #1 vicus.
No se podía saber...
0 K 20
ehizabai #8 ehizabai
Carlson está preparando su candidatura post Trump
0 K 10
#5 sliana
engañe a la gente y estoy muy arrepentido, pero he esperado hasta ahora porque me estaba forrando. cuando deja de entrar el dinero aparecen los principios.
0 K 7
sibe #2 sibe
A buenas horas mangas verdes. Otro cómo la Taylor Greene . Después de haber ayudado a crear el monstruo ahora quieren ir de buenos.
0 K 6
themarquesito #4 themarquesito
#2 O como dirían los yanquis, "a day late and a dollar short"
1 K 23

menéame