Arqueólogos revelan una dimensión oculta de los castros de la Edad del Hierro en Galicia y Asturias

Durante décadas, la imagen que hemos tenido de los poblados de la Edad del Hierro en el noroeste de la Península Ibérica, los conocidos como castros, ha estado limitada por lo que se podía ver a simple vista o excavar dentro de sus murallas. Estos recintos fortificados, que salpican las colinas de Galicia, Asturias y el norte de Portugal, han sido el foco principal de la investigación arqueológica. Sin embargo, esta perspectiva ha dejado en la penumbra todo lo que ocurría fuera de sus muros.