Arqueólogos encuentran pizarras con garabatos de niños

Una excavación en el barrio de Wapping en el centro de Londres ha desenterrado lo que podría considerarse uno de los hallazgos más entrañables de la arqueología reciente. Se trata de una pizarra escolar victoriana, no completa, sino un fragmento, pero aún cubierta de garabatos y letras infantiles. La pieza, hallada por arqueólogos del Museo de Arqueología de Londres (MOLA) durante los trabajos previos a la construcción de un parque logístico urbano, nos acerca a un aspecto más mundano del siglo XIX, a la vida escolar de aquel entonces.