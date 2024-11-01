Arqueólogos encuentran pizarras con garabatos de niños

edición general
Una excavación en el barrio de Wapping en el centro de Londres ha desenterrado lo que podría considerarse uno de los hallazgos más entrañables de la arqueología reciente. Se trata de una pizarra escolar victoriana, no completa, sino un fragmento, pero aún cubierta de garabatos y letras infantiles. La pieza, hallada por arqueólogos del Museo de Arqueología de Londres (MOLA) durante los trabajos previos a la construcción de un parque logístico urbano, nos acerca a un aspecto más mundano del siglo XIX, a la vida escolar de aquel entonces.

Y si excavan detrás de mi casa, cuando era parque, encontrarán los restos de un chicle de fresa que tiré una tarde, cuando tenía 8 años, con la huella de unos dientes de leche.
