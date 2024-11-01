edición general
El arma de China que destroza a Silicon Valley en la guerra de la inteligencia artificial: la energía eléctrica más barata del planeta

El arma de China que destroza a Silicon Valley en la guerra de la inteligencia artificial: la energía eléctrica más barata del planeta

Algunos centros de datos chinos pagan ahora menos de la mitad por kilovatio-hora comparado con sus competidores norteamericanos, lo que compensó la inferioridad de sus chips nacionales: al agrupar miles de procesadores menos potentes, lograron acercarse al rendimiento de los chips avanzados de Nvidia, aunque el proceso consume cuatro veces más electricidad. China generó el año pasado más del doble de electricidad que Estados Unidos. "En China, la electricidad es nuestra ventaja competitiva".

No es solo la energía más barata, es que no viven en un sistema donde el capital tiene poder sobre el interés nacional.
El precio de la energía es, solamente, una manifestación más de esa diferencia de sistema político.
#3 Es cachondo, en ese vídeo se ve otro ejemplo de lo que digo en #2....
Precisamente la percepción de "va a significar algo bueno la IA" está invertida porque, en China creen que el gobierno va a controlar la avaricia de los millonarios que querrán utilizar la IA para jodernos al resto por ganar un 1% más de beneficio, en Occidente sabemos que los gobiernos, no solamente NO van a controlar la avaricia, sino que les van a aplicar nuevas reducciones fiscales a los millonarios para que, ganen un 1'3% mientras nos joden al resto.
Creo que en canal de adrian diaz, dijo que un extranjero pregunto en china si la red electrica aguantaria el consumo de su fabrica.
Hasta el chino mas tonto le miraba raro.
Tambien aprendio a no confiar en los proveedores, en especial en tiempos malos
Aquí en Europa pagamos entre un 40 y 60% más caro el gas que nos vende ahora EEUU, procedente de la "malvada" Rusia, el mismo gas y petroleo ruso bastante más barato y mejor calidad antes que hacía competitivas muchas empresas europeas.

¿Quién puede entender esto?

Nada... cosa de la elite corrupta europea y de Elenita, la cabecilla de la camarilla yanquineja en MnM. :troll:
#4 Es que hay que pagar el "turismo" del petroleo y del gas que viajaron en "crucero"
De rusia a india y de ahi a europa.
Menudas vacaciones, por eso es caro :troll: :troll: :troll: :troll: :troll: :troll:
