Aristarco de Samos, el sabio griego que descubrió que los planetas giraban alrededor del Sol

Cuando se pregunta quién fue el primero en proponer la teoría heliocéntrica -es decir, aquélla en la que el Sol es el centro del universo y los planetas giran a su alrededor- suele contestarse que Copérnico. Sin embargo, lo que realmente hizo éste fue formular un modelo matemático de una concepción astronómica que ya había sido enunciada dos milenios antes por un sabio griego, que trabajaba en Alejandría y se atrevió a romper el corsé del geocentrismo aristotélico: Aristarco de Samos.