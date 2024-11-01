Ariel Ultra

Piezas de la más absoluta degradación de la mente humana enferma de insatisfacción locos, pijos, ricas, mercenarios y atontaos es de lo que se componen los fascistas de una nación ¡energúmenos! Tenemos que espabilarnos, están habiendo demasiaos, no podemos permitir que ellos sigan akí ¡no! Piezas de la más absoluta degradación ¡eso sois! sois razistas ¡caratxorras! y vais disfrazados de skins cuando el ska es esencia del alma negra os gustan las cosas blancas pero "ariel" no os podrá, no podrá quitaros las manchas de sangre. [...]