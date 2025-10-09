Argentina: El riesgo país se desplomó un 15% y llegó a 902 puntos tras el anuncio del apoyo de EEUU

El riesgo país registró una fuerte baja del 15,72% y se ubicó en 902 puntos básicos, luego del anuncio del acuerdo de swap de divisas entre Estados Unidos y la Argentina por USD 20.000 millones. La reacción del mercado fue inmediata: los bonos soberanos mostraron una mejora generalizada y la percepción de riesgo financiero disminuyó de manera significativa, tras semanas de marcada volatilidad.
Argentina se acababa de convertir en el mayor deudor del FMI en el mundo duplicando al siguiente. Y han derrochado tanto que no tienen para pagar el vencimiento que viene y han acudido a Estados Unidos en busca de ayuda, a cambio de permitir que se metan descaradamente en su política fiscal.
Lágrimas las de los que se van a pasar generaciones pagando la deuda. Zurdos y no zurdos.
porque su gobierno Conservador quiere ampliar por ley, la jornada laboral hasta 13 horas diarias.
En eso tienes razón, lágrimas por su futuro.
Seguro que los zurdos están llorando y los liberales están aplaudiendo con las orejas.