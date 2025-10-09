edición general
2 meneos
3 clics

Argentina: El riesgo país se desplomó un 15% y llegó a 902 puntos tras el anuncio del apoyo de EEUU

El riesgo país registró una fuerte baja del 15,72% y se ubicó en 902 puntos básicos, luego del anuncio del acuerdo de swap de divisas entre Estados Unidos y la Argentina por USD 20.000 millones. La reacción del mercado fue inmediata: los bonos soberanos mostraron una mejora generalizada y la percepción de riesgo financiero disminuyó de manera significativa, tras semanas de marcada volatilidad.

| etiquetas: argentina , economía , milei
2 0 2 K 12 politica
5 comentarios
2 0 2 K 12 politica
JackNorte #2 JackNorte *
Que bien tener dinero para poder salir de Argentina antes de que se hunda, tienen que pensar algunos inversionistas. A ver si dura unos dias para poder sacar las cosas sin muchas perdidas. Para despues de las elecciones poder volver a comprar en saldos.
7 K 94
alexwing #1 alexwing
Van a llenar los zurdos hoy más pantanos con sus lágrimas que Franco. :troll:
0 K 9
#3 Slagathor *
#1 De verdad que no entiendo cómo algunos consideran una victoria tener que pedir dos préstamos diferentes en un año porque el gobierno se ha fumado miles de millones para mantener un tipo de cambio que se va a ir a la mierda en cuanto se vuelva a agotar el dinero.

Argentina se acababa de convertir en el mayor deudor del FMI en el mundo duplicando al siguiente. Y han derrochado tanto que no tienen para pagar el vencimiento que viene y han acudido a Estados Unidos en busca de ayuda, a cambio de permitir que se metan descaradamente en su política fiscal.

Lágrimas las de los que se van a pasar generaciones pagando la deuda. Zurdos y no zurdos.
6 K 60
Cehona #4 Cehona
#1 Lo siento por los argentinos, los griegos estan en huelgas generales
porque su gobierno Conservador quiere ampliar por ley, la jornada laboral hasta 13 horas diarias.
En eso tienes razón, lágrimas por su futuro.
1 K 21
#5 MPR *
#1 Traducción: el intervencionsmo del estado argentino (con el apoyo del estadounidense) ha hecho que el riesgo país baje un 15%.

Seguro que los zurdos están llorando y los liberales están aplaudiendo con las orejas. :palm:
0 K 7

menéame