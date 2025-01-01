edición general
Argentina - Análisis de Financial Times y The Wall Street Journal: de “la mayor crisis” a definir a Karina como “un problema”

Primero, fue el Financial Times que aseguró que el Presidente atraviesa “la mayor crisis”. Este domingo, The Wall Street Journal apuntó a Karina Milei y la consideró como el mayor problema que puede tener el oficialismo de cara al sufragio de medio término de octubre. “El peso cayó un 4 por ciento desde la votación, mientras que los precios de los bonos soberanos argentinos denominados en dólares cayeron alrededor de 6 centavos por dólar antes de recuperarse parcialmente”, alertó la periodista del medio inglés.

