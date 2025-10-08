edición general
Ardor guerrero: la inquietante moda del izado de banderas llega a los colegios asturianos

Ardor guerrero: la inquietante moda del izado de banderas llega a los colegios asturianos

Ejército y colegios volverán a fundirse en unos actos que encienden las alarmas de organizaciones pacifistas y sectores del profesorado.

karakol #5 karakol
La obsesión de algunos con las banderas es enfermiza.
#3 Albarkas
No es inquietante, es absurda.
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Levantamiento de trapo.
alfre2 #1 alfre2
Banderas? :palm:
#4 amusgada
sin contar las juras de bandera que san puesto de moda en los últimos años (entre Noreña, Villaviciosa... tela) entre civiles ¿huérfanos de patria? quien sabe. Creí que iba a ser en el cole de la Gesta que ya lo hicieron más veces, pero ¿San Lázaro? ni de puta coña
