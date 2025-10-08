·
5
meneos
53
clics
Ardor guerrero: la inquietante moda del izado de banderas llega a los colegios asturianos
Ejército y colegios volverán a fundirse en unos actos que encienden las alarmas de organizaciones pacifistas y sectores del profesorado.
|
etiquetas
:
guerrero
,
ardor
,
bandera
,
colegios
,
asturias
,
militares
5 comentarios
#5
karakol
La obsesión de algunos con las banderas es enfermiza.
0
K
20
#3
Albarkas
No es inquietante, es absurda.
0
K
19
#2
cenutrios_unidos
Levantamiento de trapo.
0
K
14
#1
alfre2
Banderas?
0
K
12
#4
amusgada
sin contar las juras de bandera que san puesto de moda en los últimos años (entre Noreña, Villaviciosa... tela) entre civiles ¿huérfanos de patria? quien sabe. Creí que iba a ser en el cole de la Gesta que ya lo hicieron más veces, pero ¿San Lázaro? ni de puta coña
0
K
8
