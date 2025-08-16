Arde el bosque de Ridimoas, símbolo ambiental de O Ribeiro  

La ola de incendios que castiga la provincia de Ourense desde principios de esta semana se ha adentrado con fuerza en la comarca de O Ribeiro. Entre las hectáreas calcinadas se encuentra una con un alto valor ambiental y social para la zona. El bosque de Ridimoas, el proyecto de Pablo Oitabén que comenzó a finales de la década de los ochenta del siglo pasado en Beade. Lo que comenzó con la compra de unas pocas parcelas en Beade se convirtió en un corredor forestal de más de 400 hectáreas -repartidas por los municipios de Beade, Leiro y Carb...