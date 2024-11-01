·
Archivo RTVE [4K]: Camarón de la Isla "Canastera" & entrevista con Mercedes Milá
Actuación ('Canastera' & 'Como el Agua') y entrevista en el programa de Mercedes Milá del archivo de RTVE [4K].
1 comentarios
#1
fareway
Desde el fallecimiento del Maestro no ha pasado ni un solo día de mi vida en el que no escuche mínimo una canción de este Señor. Ya no le tengo miedo a la muerte.
