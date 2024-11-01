·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8256
clics
Pues ya estaría... A partir de ahora todos con vivienda y trabajos dignos. La envidia de Europa...
9077
clics
Mapa de densidad de población de la UE [ENG]
5167
clics
Moltbot: la historia de 72 horas que acabó en estafa millonaria y pánico global
8236
clics
Hace 16 años un estudiante de Barcelona buscaba una forma fácil de editar PDFs. La web que creó es una de las más vistas de internet
6445
clics
Resultados Elecciones Aragón 2026 | Votos, escaños y mayorías
más votadas
311
El Gobierno andaluz cede a Google los datos de 738.502 alumnos menores
508
VÍDEO | Un exagente de la CIA confirma que Jeffrey Epstein era doble agente de la CIA y el Mossad
563
La Comunidad de Madrid reconoce que esteriliza material sanitario de la privada en el 12 de Octubre con recursos de la pública
346
Pues ya estaría... A partir de ahora todos con vivienda y trabajos dignos. La envidia de Europa...
352
Estados Unidos promueve protestas en otros países (según admiten los propios EE. UU.)
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
22
clics
El árbitro detenido por agredir a una prostituta en Gijón negó haber estado en el piso, pero fue grabado por una cámara
Según la investigación, el colegiado de Segunda División simuló ser policía para forzar a la víctima. En su domicilio en Oviedo fueron localizados uniformes de las fuerza.
|
etiquetas
:
gijón
,
árbitro
,
postrituta
,
cámara
4
1
0
K
51
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
51
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
tusitala
Le ha pillado el VAR
0
K
10
#2
famufa
Puta IA
0
K
7
#3
ernovation
Si él no estuvo pero fue grabado, entonces era su holograma. A los hombres hay que creerlos siempre.
0
K
6
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente