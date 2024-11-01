edición general
5 meneos
22 clics
El árbitro detenido por agredir a una prostituta en Gijón negó haber estado en el piso, pero fue grabado por una cámara

El árbitro detenido por agredir a una prostituta en Gijón negó haber estado en el piso, pero fue grabado por una cámara

Según la investigación, el colegiado de Segunda División simuló ser policía para forzar a la víctima. En su domicilio en Oviedo fueron localizados uniformes de las fuerza.

| etiquetas: gijón , árbitro , postrituta , cámara
4 1 0 K 51 actualidad
3 comentarios
4 1 0 K 51 actualidad
tusitala #1 tusitala
Le ha pillado el VAR
0 K 10
#2 famufa
Puta IA
0 K 7
#3 ernovation
Si él no estuvo pero fue grabado, entonces era su holograma. A los hombres hay que creerlos siempre.
0 K 6

menéame