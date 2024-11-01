La árbitra del Atlético Cariñena y el Montecarlo suspende el partido tras graves insultos machistas de algunos aficionados  

Se trata de un nuevo episodio de machismo y violencia en el fútbol regional de Aragón. La colegiada Coral Couso decidió detener al descanso el encuentro entre el Atlético Cariñena y el Montecarlo y solicitar la presencia de la Guardia Civil para denunciar insultos -«zorra», «puta» o «guarra»- y amenazas de muerte procedentes de la grada después de expulsar a tres jugadores de campo y uno del banquillo, tras añadir muchos minutos en la primera mitad.