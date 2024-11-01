Por qué la araña se come su propia tela

Sobre arquitectos no humanos. El ser humano no es el único animal arquitecto. Ni siquiera el primero. ¿Ni siquiera el mejor? Los animales modifican el entorno para hacerlo más habitable, más predecible y seguro. Para ello, enfrentan problemas muy parecidos a los nuestros: materiales, energía, clima, transporte… De todos los principios de diseño que sostienen la arquitectura animal, el primero es seguramente la economía de recursos. A los animales no les gusta derrochar trabajo. Antes de construir, buscan aprovechar lo que ya existe.